نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية في عدة مراكز (صور)

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، عددا من المدارس واللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بمراكر المحافظة، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، ودخول الطلبة عبر بوابات التعقيم، واستلام الكمامات الطبية، وواقيات الأحذية، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير بجميع لجان الثانوية العامة وإجراءات قياس درجة الحرارة للطلاب.كما اطمئن نائب المحافظ،على تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة، ووجود طبيب او زائر صحي بكل مدرسة، والتأكد من جاهزية غرف العزل والطبيب، وشدد على التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء الامتحانات والعمل على توفير كافة سبل الراحة، والأمان، والحيادية للطلاب ومنع تجمعات أولياء الأمور أمام اللجان.وقد شملت الجولة مدرسة الوراق الثانوية، ومدرسة عبدالله بن رواحة بالوراق، ومدرسة برطس الإعدادية المشتركة بأوسيم، ومدرسة الفضيلة الثانوية بذات الكوم، ومدرسة نكلا للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد إبراهيم ناجي للتعليم الأساسي.ورافقه خلال الجولة أسامة السقعان، رئيس حى الوراق، واللواء محمد عبد الحميد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، وعادل عقرب، نائب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، ومديري إدارات التعليم.