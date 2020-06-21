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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:45 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2019-2020، الذي أدوا الطلاب صباح اليوم، خلال أيام قليلة.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

ويتوفر نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي خلال أيام على موقعها الالكتروني الرسمي، وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان 652 ألف و289 طالب وطالبة، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية، موزعين في 3133 لجنة على مستوي الجمهورية، وسط اجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظآ على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تقرر عقد اجتماع فيديو كونفرانس مع مقدري الدرجات، فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة نموذج الإجابة بعد الاتفاق على شكله النهائي، مابين مستشاري المادة ومقدري الدرجات.

وأكد حجازي في تصريحات خاصة، أن هذا الاجتماع سيناقش الاتفاق على نموذج الإجابة، مؤكدًا أنه تم التشديد على مراعة الطلاب في التصحيح، نظرًا للظروف التي يمرون بها.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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