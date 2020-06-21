تسجيل أول حالة اشتباه بكورونا بين طلاب الثانوية في الغربية

شهدت مدرسة سنباط الثانوية التابعة للإدارة التعليمية بزفتى في محافظة الغربية تسجيل أول حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حيث ظهرت على طالب علامات الإعياء وتم نقله بواسطة الإسعاف لمستشفى حميات زفتى.وأكد مصدر أن الطالب يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وصعوبة في التنفس، وجارٍ عمل أشعة تشخيصية وتحليل دم لبيان إصابته بالفيروس من عدمه.وحرصت اللجان على توزيع مجموعة من المشرفين لتتولى توزيع الطلاب على أماكنهم، بمراعاة التباعد المطلوب بين كل طالب وآخر.ويؤدي نحو 34 ألفا و780 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية امتحان مادة اللغة العربية داخل 122 مقرًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".