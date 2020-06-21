محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بحي شرق أسيوط، للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان البالغ عددها 94 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.تفقد لجان مدرسة إسماعيل القباني الإعدادية بنين، والشهيد أحمد فايز الثانوية بنات، والخديجة يوسف الثانوية، وطه حنفي المليجي الإعدادية بحي شرق، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد.كما تفقد المحافظ، لجنة مدرسة إسماعيل القباني الإعدادية بنين ولجنة الشهيد أحمد فايز الثانوية بحي شرق، وتفقد الخدمات الأمنية والتقى رئيس كل لجنة واطمئن على تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين باللجنة وتوزيع الكمامات علهم قبل دخول اللجان وتعقيمهم بالكحول ومرورهم على بوابات التعقيم قبل دخول اللجان والكشف عليهم بواسطة جهاز الكشف على المعادن ومنع دخول أجهزة المحمول إلى اللجان.كما تفقد لجان مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين ولجنة مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق، والتقى رئيس كل لجنة واطمئن على انتظام أعمال الامتحانات دون أية عقبات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الطلاب والملاحظين قبل دخول اللجان، كما خضع المحافظ لقياس درجة الحرارة والمرور عبر بوابة التعقيم.وشدد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية وطبيب بكل لجنة وتوزيع أدوات التعقيم على جميع الطلاب وخضوعهم لقياس درجات الحرارة، وتفقد مقر غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم والتقى بوكيل الوزارة ومسئولي الغرفة واستمع إلى سير العمل بها وتلقي الشكاوى والبلاغات من رؤساء اللجان والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لانتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير كافة الاحتياجات لانتظام أعمال الامتحانات.وأصدر المحافظ، تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة "كنترول أ " ومركز توزيع الأسئلة فضلًا عن مقار تقدير الدرجات وتوفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة.وأشار إلى أن الامتحانات تتم بعدد 94 لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية منها لجنة المتفوقين ولجنة السجن، لافتًا إلى تجهيز استراحات رؤساء اللجان لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ.ولفت إلى عقد عدة بروتوكولات مع "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري" وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الاسئلة فضلًا عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.