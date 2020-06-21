محافظ مطروح: توفير طبيب وسيارة إسعاف بلجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة مرسى مطروح للاطمئنان على سير الامتحانات وخطة التأمين وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.وأوضح محافظ مطروح، أنه تم توفير طبيب وسيارة إسعاف بكل لجنة وكذلك غرفة العزل في حال الاشتباه في الحالة الصحية لأي طالب لاستكمال أداؤه الامتحانات، بالإضافة إلى توفير زجاجات مياه ومستلزمات التطهير والتعقيم وتشغيل بوابات التطهير الإلكترونية ومظلات بساحات المدرسة والتأكيد على نظافة اللجان ودورات المياه بجميع لجان الامتحانان على مستوى المحافظة.ووجه بتوفير 2 أتوبيس لنقل الطلاب من منطقة بنجر السكر بالحمام إلى لجان الامتحانات بمدينة الحمام، وكذلك أتوبيس لنقل طلاب مدينة النجيلة إلى لجان الامتحانات بمدينة براني، مع تيسير سبل الراحة للطلاب والتخفيف عنهم، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح.وأكد أنه تم التنسيق بين كافة الجهات وتشكيل غرف عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن لمتابعة أي شكاوى وسرعة حلها وإحكام السيطرة على حركة توصيل أوراق الأسئلة والإجابات بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن مع مديرية أمن مطروح والمستشار العسكري، وكذلك التنسيق لتوافر الكمامات والمطهرات باللجان والتشديد على أعمال النظافة باللجان والاستراحات والعمل على توفير الجو النفسي الملائم للطلاب من خلال عمل مظلات انتظار بكل لجنة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.