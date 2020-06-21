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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة مسؤول اللجنة الثلاثية وملاحظ بامتحانات الثانوية العامة للتحقيق

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:15 م
المنيا
المنيا
المنيا- على حسين
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أحال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مسئول اللجنة الثلاثية للتحقيق لعدم تعاونه في توزيع وتنظيم صناديق الأسئلة، كما أحال المحافظ أحد الملاحظين بلجنة الحي المتميز بالمنيا الجديدة إلى التحقيق، لتأخره عن موعد اللجنة مؤكدا انه لن يسمح بأي تقصير او تراخي في الإجراءات المتبعة

جاء ذلك حلال تفقد المحافظ اليوم عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة حسن سيرها وانتظام أداء الطلاب للامتحانات.

وأشرف المحافظ على دخول الطلاب والطالبات لجان الامتحانات، كما تابع ‘نهاء كافة الإجراءات الاحترازية وتوزيع مستلزمات الوقاية على الطلاب والطالبات في كافة اللجان.

شملت جولة المحافظ لجان مدارس الحي المتميز للتعليم الأساسي ومدرسة الثانوية الجديدة للبنين بالمنيا الجديدة، مدرسة الشهيد محمد جمال ابوحليقة الإعدادية، مدرسة دماريس الابتدائية، مدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، لجنة مدرسة النور للمكفوفين.

وأكد محافظ المنيا على التواصل والتنسيق الدائم مع غرفة إدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، مشددًا على استمرار اعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية.

وخلال تفقده للجنة مدرسة النور للمكفوفين، استجاب المحافظ لطلب عدد من الطالبات لتوفير مبيت لهن خلال فترة الامتحانات، حيث كلف على الفور وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير مبيت للطالبات مراعاة لظروفهن الخاصة

ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز

وكلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان.

هذا ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 36 ألف و143طالب وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.

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