محافظ بورسعيد: لا شكاوى أو حالات مرضية داخل لجان الثانوية العامة حتى الآن

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير امتحان مادة اللغة العربية داخل اللجان المختلفة.واطلع المحافظ، خلال تواجده بغرفة العمليات، على أعداد حضور الطلاب داخل 17 لجنة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا عدم ورود أي شكاوى حتى الآن من الطلاب أو أولياء أمورهم، كما لم يتم رصد أي حالات مرضية أو طارئة.ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة ببورسعيد 5434 طالبا وطالبة موزعين على 17 لجنة امتحانية، و430 طالبا وطالبة بامتحانات الثانوية الأزهرية موزعين على 4 لجان.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.