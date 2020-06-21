وزيرة الصحة لـ أولياء الأمور: «متوصلوش ولادكم الامتحان» (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنَّها نسقت مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجميع المحافظين لتأمين طلاب الثانوية العامة.وأضافت «زايد» خلال لقائها في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على «قناة مصر الأولى»، اليوم الأحد، إنه جرى مراجعة الإجراءات الاحترازية والتنسيق على مستوى مديريات الشؤون الصحية ومديريات التربية والتعليم وقيادات المحافظات، معقبة: «الحمد لله مطمئنين جدًا».وطالبت «زايد» أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعدم توصيل أولادهم إلى لجان الامتحان، موضحة: «أرجو من أولياء الأمور إنهم ميجوش يوصلوا أولادهم، خوفًا عليهم، لأن لو جه هيستنى برّه وهيتخالطوا وهيقفوا في أماكن ممكن يجيلهم العدوى، إحنا مأمنين الطالب صحيًا».وتابعت: «حرص ولي الأمر إنه يبقى موجود ظاهرة للشعب المصري أنهم يوصلوا أولادهم للامتحان، بس لو وصله يمشي على طول لأن وقفته ممكن تبقى مصدر عدوى للأسرة، وإن شاء الله هتعدي على خير».وأكدت وزيرة الصحة التنسيق مع وزير التربية والتعليم، مردفة: «الأمور ماشية كويس جدًا، وأنا بقول ده بداية حياة الشباب وبداية مستقبلهم وإن شاء الله نطمئن عليهم».وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.