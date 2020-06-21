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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الاستماع لأقوال الشهود في انتحار موظف بمحطة مترو غمرة

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:38 ص
انتحار موظف بمحطة
انتحار موظف بمحطة مترو
حسام التمساح
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استمعت نيابة الوايلي الجزئية، اليوم الأحد، لأقوال العاملين بمحطة مترو غمرة في واقعة إقدام موظف على إلقاء نفسه أسفل قطار بمحطة مترو غمرة.

أكدالعاملين، أنهم فوجئوا بصراخ واستغاثات من الركاب المتواجدين علي رصيف المحطة بسبب سقوط شخص أسفل عجلات القطار، أثناء قدومه، وبالفحص تبين وجود جثة مقطعة إلى أشلاء على القضبان.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المحطة للوصول الي ملابسات الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو غمرة مفاده وجود متوفى أسفل عجلات المترو وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتوفى مسن يبلغ عمره حوالى 60عاما.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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