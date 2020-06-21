حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2020

تداول صفحات "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، أسئلة امتحان، زعموا أنها من امتحان مادة اللغة العربية، الذي يؤدونه الطلاب اليوم الأحد، في أول أيام امتحاناتهم.من جانبه قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل مايتداول غير صحيح، ولا يمكن تسريب الامتحان قبل بدء اللجان، لافتًا إلى أن "شاومينج" عبارة عن نصب للطلاب.من جانبه قال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن لجان الغش الإلكتروني بدأت أعمالها لمتابعة كافة الصفحات الداعية للغش وتحديد المترددون عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تستخدم تقنيات حديثة لم يعلن عنها لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠ انطلقت صباح اليوم في ٣٣١٣ لجنة امتحانية علي مستوي الجمهورية تضم ٥٦ لجنة فرعية بحد أقصي ١٤ طالب في لجنة الواحدة، حيث يخوض الاختبارات ٦٥٣ ألف طالب وطالبة تحت أشراف ومراقبة ١٦٨ ألف معلم.