انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020.. اليوم





امتحانات الثانوية العامة 2020

وطالبت الوزارة، بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب داخل لجان سير الامتحان والتعامل بهدوء مع الطلاب، والسماح للطلاب باستخدام الكمامات الطبية الخاصة بهم، حال رفضهم استخدام الكمامات الطبية التي يتم توزيعها عليهم داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن السماح للطلاب باصطحاب المتعلقات الشخصية (الوقائية فقط) داخل اللجان "المناديل- زجاجات المياة- المطهرات- الواقي البلاستيكي" مع تسليمهم المستلزمات الطبية الوقائية المقرر صرفها لهم.



وشددت على ضرورة عدم تداول الأدوات الشخصية للملاحظين داخل لجان سير الامتحان فيما بينهم وبين الطلاب ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لكراسات الامتحان من وإلى الطلاب.



جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 652 ألف و289 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم لمدة 10 أيام طبقا للجدول الجديد في 3313 لجنة امتحانية أساسية تضم الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، كما سيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع ٣٤ مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر. وطالبت الوزارة، بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب داخل لجان سير الامتحان والتعامل بهدوء مع الطلاب، والسماح للطلاب باستخدام الكمامات الطبية الخاصة بهم، حال رفضهم استخدام الكمامات الطبية التي يتم توزيعها عليهم داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن السماح للطلاب باصطحاب المتعلقات الشخصية (الوقائية فقط) داخل اللجان "المناديل- زجاجات المياة- المطهرات- الواقي البلاستيكي" مع تسليمهم المستلزمات الطبية الوقائية المقرر صرفها لهم.وشددت على ضرورة عدم تداول الأدوات الشخصية للملاحظين داخل لجان سير الامتحان فيما بينهم وبين الطلاب ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لكراسات الامتحان من وإلى الطلاب.جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 652 ألف و289 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم لمدة 10 أيام طبقا للجدول الجديد في 3313 لجنة امتحانية أساسية تضم الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، كما سيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع ٣٤ مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، أول امتحاناتهم للعام الدراسي 20192020، بأداء امتحان مادة اللغة العربية، حيث يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدن الامتحان مايقرب من 653 ألف طالب وطالبة، موزعين في 3133 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة؛ حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.