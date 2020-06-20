رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الشيخ زايد تنهي استعدادات امتحانات الثانوية العامة

السبت 20/يونيو/2020 - 10:55 م
استعدادات امتحانات
استعدادات امتحانات الثانوية العامة
علا العلاف
طباعة
أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم الانتهاء من الاستعداد لاستقبال 1500 طالب غدًا، لأداء امتحانات الثانوية العامة بعدد 5 لجان أساسية و110 لجان فرعية.

وتفقد رئيس جهاز الشيخ زايد، بصحبة سيد عبدالعزيز، مدير إدارة زايد التعليمية، اليوم، جميع اللجان للتأكد من تأمينها واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، للتأكد من تعقيم وتطهير جميع اللجان الفرعية ودورات المياه وغرف العزل وكذلك السلالم والطرقات.

وأوضح مصطفى فهمي، أنه تم تركيب 2 بوابة تعقيم ذاتي بكل مدرسة لتعقيم جميع الطلبة والعاملين والمراقبين، وتم توفير 3 كواشف حرارة بكل لجنة، وتم توفير زجاجة مياه وكمامة وعبوة مطهر صغيرة وكيس أحذية لكل طالب ومعلم يوميا، مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان.

وأضاف أنه تم توفير عبوات الكحول المطهر بجميع اللجان ودورات المياه، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص غرف عزل للطلاب وعيادات صحية ونظافة دورات المياه بكل مدرسة، وتم تركيب مظلة خارج كل مدرسة لحماية الطلاب من الشمس أثناء دخول اللجان والكشف عليهم.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 3 أتوبيسات مكيفة لنقل المراقبين من مدخل زايد 1 إلى اللجان يوميا تسهيلا عليهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أجبر خطيبها على تركها وراقبها من ثقب الباب».. كيف اصطاد الملك فاروق زوجته ناريمان؟

وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

مستشار عقيلة صالح: ليبيا بحاجة إلى الجيش المصري

خطاب مصر لمجلس الأمن: إثيوبيا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية

الصور

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

الأكثر قراءة

الجيش الليبي: القاهرة قادرة على ردع تركيا

خطاب مصر لمجلس الأمن: إثيوبيا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

«نكل بي لغيرته من نجاحي».. لبنى عبدالعزيز علمت خبر طلاقها من مانشيتات الجرائد

مريم فخر الدين.. حجزت الضرائب على شقتها وزوجها يمتلك أحدث السيارات

«أجبر خطيبها على تركها وراقبها من ثقب الباب».. كيف اصطاد الملك فاروق زوجته ناريمان؟

نجم الساعة

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة مصر التعليمية 2020 على "نايل سات"

خطوات تحميل تطبيق الصور FaceApp لتحويل الرجل إلى أنثى والعكس

5 وصايا للتغلب على مخاوف مرحلة التعايش مع كورونا

زواج افتراضى فى زمن كورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر «إنستجرام»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
د. رائد العزاوى
جيش مصر.. مواقف الشرف والعز من ليبيا
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
المزيد

الثقافة

بلبولة بعد فوزه بجائزة الدولة في التفوق: «الشعر أعطاني لأنني أخلصت له»

مشروع كلمة للترجمة يصدر كتاب «الكون: استكشاف عالم الفلك»

إسلام البحيري: السيسي رجل عظيم بقدر مكانة مصر الكبيرة

لجنة المسرح عن فوز «الرملي» بجائزة النيل: الاختيار الذي طال انتظاره