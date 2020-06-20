الشيخ زايد تنهي استعدادات امتحانات الثانوية العامة

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم الانتهاء من الاستعداد لاستقبال 1500 طالب غدًا، لأداء امتحانات الثانوية العامة بعدد 5 لجان أساسية و110 لجان فرعية.وتفقد رئيس جهاز الشيخ زايد، بصحبة سيد عبدالعزيز، مدير إدارة زايد التعليمية، اليوم، جميع اللجان للتأكد من تأمينها واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، للتأكد من تعقيم وتطهير جميع اللجان الفرعية ودورات المياه وغرف العزل وكذلك السلالم والطرقات.وأوضح مصطفى فهمي، أنه تم تركيب 2 بوابة تعقيم ذاتي بكل مدرسة لتعقيم جميع الطلبة والعاملين والمراقبين، وتم توفير 3 كواشف حرارة بكل لجنة، وتم توفير زجاجة مياه وكمامة وعبوة مطهر صغيرة وكيس أحذية لكل طالب ومعلم يوميا، مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان.وأضاف أنه تم توفير عبوات الكحول المطهر بجميع اللجان ودورات المياه، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص غرف عزل للطلاب وعيادات صحية ونظافة دورات المياه بكل مدرسة، وتم تركيب مظلة خارج كل مدرسة لحماية الطلاب من الشمس أثناء دخول اللجان والكشف عليهم.وأشار إلى أنه تم تخصيص 3 أتوبيسات مكيفة لنقل المراقبين من مدخل زايد 1 إلى اللجان يوميا تسهيلا عليهم.