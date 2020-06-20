الجيش الليبي يدعو وسائل الإعلام للالتزام بسرية التحركات العسكرية

دعت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم السبت، في تعميم إلى جميع الوسائل الإعلامية والوكالات والمواقع الإخبارية والمُدونين والنشطاء عبر وسائل التواصل الإجتماعي، للالتزام بطابع السرية أثناء سير العمليات العسكرية، وعدم الإفصاح عن مواقع الوحدات العسكرية، والابتعاد عن تصويرها، حتي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة فور صدور التعليمات بذلك.وأوضحت الشعبة، في منشورها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نشر تحركات ومواقع وحدات القوات المسلحة العربية الليبية يكون سببا في إرباك العمليات العسكرية، والتي تحمل جانبا من السرية.وذكرت: "علينا جميعا الالتزام بها حفاظا على سلامة جنودنا البواسل بمحاور القتال"، محذرة من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وفق القوانين والتشريعات العسكرية.