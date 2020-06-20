محافظ الشرقية: نسبة إشغال العناية المركزة وصلت لـ100%

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن نسبة زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، مقبول جدًا بالنسبة لعدد السكان الكثيف، مشيرًا إلى أنه يتم المرور بكافة المستشفيات لرصد أي نقص بالمستلزمات الطبيبة وتوفيرها.وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، أن نسبة الإشغال بالعناية المركزة في المحافظة وصلت لـ100%، ولذلك سيتم فتح أماكن العزل داخل مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، بعد التنسيق مع وزارة الصحة.