الباز: السيسي داعية سلام وقادر على خوض الحروب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، إن الدولة المصرية تتعامل منذ ثورة 30 يونيو بدبلوماسية الأعصاب الهادئة، ولا تجعل أحدًا يستفزها.وأضاف الباز، في حواره مع برنامج "بالعربي" المذاع على إذاعة "صوت العرب"، أن هذا الأمر اتضح بقوة في مواقف الرئيس السيسي والدولة المصرية من تجاوزات أردوغان في حق الرئيس، والتى لا تجد أي صدى على الإطلاق.وتابع: "الأمر نفسه ظهر مع إثيوبيا اليوم، فرسائل الرئيس لأديس أبابا تؤكد أنه الرئيس السيسي داعية سلام في الأساس، ودعاة السلام أكثر قدرة على الحرب".