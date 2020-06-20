رمزى: مياه النيل قضية وجود وعلى مجلس الأمن تحمل مسئولياته

قالت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون السياحة، إن لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي ضرورة وحل أخير أمام القاهرة بعد رفض أديس أبابا جميع محاولات التوصل لاتفاق بشأن السد.أضافت أمل، في بيان السبت، أن مياه النيل بالنسبة لمصر ليست مجرد قضية عادية، لكنها قضية مصير ووجود للشعب المصري ولا يمكن السماح لإثيوبيا بتنفيذ مخططها للتحكم في مياه النيل مهما كلف الأمر.أشارت مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن لجوء مصر للمطالبة بتدخل مجلس الأمن الدولي في هذه القضية المصيرية هدفه محاولة تجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.وشددت على أن كل الخيارات متاحة أمام مصر بعد فشل محاولات التفاوض لسنوات طويلة وتعنت الجانب الإثيوبي، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئولياته من أجل منع تأزم الأمور والتي قد تصل إلى حل عسكري تجاه السد يثير التوترات الإقليمية.كما طالبت بضرورة منع إثيوبيا من اتخاذ أي إجراء منفرد بشأن عملية ملء سد النهضة وتخزين المياه دون موافقة مصر والسودان، وذلك لحين التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث.