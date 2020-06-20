«كونوا مستعدين».. أبرز رسائل السيسى من المنطقة الغربية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.وأدلى السيسي، بكلمة على هامش تفقد رجال القوات المسلحة بالمنطقة الغربية، وجه خلالها عدة رسائل تتعلق بالأزمة الليبية وأزمة سد النهضة.وفيما يلي نستعرض أبرز الرسائل التي جاءت في كلمة الرئيس:- الرئيس لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهام تطلب منكم داخل حدود الدولة أو خارجها إذا تطلب الأمر.- الجاهزية والاستعداد القتالي بات ضروريًا في ظل عدم الاستقرار بالمنطقة.- أفخر بما وصلت إليه القوات المسلحة المصرية من جاهزية واستعداد قتالي لحماية الأمن القومي والعربي.- الميليشيات الإرهابية تسعى لنشر التطرف والأزمة الليبية خير شاهد على ذلك.- إعلان القاهرة بشأن ليبيا جاء منسقًا للجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.- التدخل المصري المباشر في الأزمة الليبية باتت تتوفر له الشرعية.- مصر حذرت من مخاطر الأزمة الليبية وتدعم الجهود الدولية للتسوية.- تجاوز الميليشيات الإرهابية لخط سرت الجفرة هو خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية.- لو أعطيت الأوامر للقوات المصرية بالتقدم نحو ليبيا ستتقدم ومعها مشايخ القبائل وستعود حال انتهاء مهمتها.- مطالبة القبائل الليبية للجيش المصري بالتدخل سيكون شاهدًا على أن مصر وليبيا دولة واحدة.- عن أزمة سد النهضة، قال الرئيس، إننا حريصون على التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض والتفاهم، وما زلنا نتحرك في هذا الاتجاه.- السيسي للشعب الإثيوبي: نحن نقدر التنمية في إثيوبيا، وأيضا يجب أن تقدروا الحياة في مصر.