«المحجوب»: مصر هى الشريك الحقيقى لتحقيق الأمن فى ليبيا

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، إن مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس تركيا.وأضاف في تصريحات خاصة لقناة سكاي نيوز عربية، أن تركيا تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية من تدخلها في ليبيا.وتابع المحجوب، مصر واعية لخطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية.وأشار إلى أن أعداد المرتزقة الذين ترسلهم تركيا، تزايدت بشكل كبير في ليبيا لدعم تنظيم الإخوان الإرهابي.