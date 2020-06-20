ضبط 26 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في مصنعين

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (27،3 طن مواد خام - 20700 لتر مواد خام سائلة - 26 طن مواد غذائية - 5100 لتر مواد غذائية سائلة - 600 عبوة تونة) داخل (2 مصنع- 2 مخزن) مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ودون ترخيص وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية وتفتقد شروط التخزين مما يؤثر على صلاحيتها للاستهلاك.وفي مجال عوادم السيارات تم ضبط 21 سيارة بنطاق محافظة القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 40 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية تم ضبط 27 قضية (تلويث بنهر النيل والمجارى المائية من خلال الصرف المباشر عليها وإلقاء المخالفات) بنطاق المنطقة المركزية.وفي مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 3 قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.وفي مجال حماية منافع الرى والصرف تم تأمين تنفيذ 4 قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.وفي مجال تأمين تنفيذ الإزالات تم تأمين تنفيذ إزالة 4 حالات بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.