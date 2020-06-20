وجبات غذائية تقضى على الاكتئاب

كشفت الطبيبة النفسية، ريا باتاغلينو، عن وجبات قادرة على مكافحة الاكتئاب وإنتاج هرمون السعادة.وبحسب موقع "لونجيفيتي" يقوم عدد من الوجبات على مساعدة الأشخاص بالشعور بتحسن، فقد أظهرت دراسات عديدة قدرة أغذية معينة على تخفيف أعراض الاكتئاب. حيث قالت الدكتورة المتخصصة في الطب النفسي التكاملي الغذائي، الدكتورة ريا باتاغلينو، إن هناك بعض الأغذية التي ينصح بها لدعم الصحة النفسية:- زبدة الفستق أو الفول السوداني على قطعة خبزتحتوي هذه الوجبة على الكثير من الماغنسيوم، إذ توفر المكسرات دهونًا صحية وبروتينًا للمساعدة في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.- الأسماك المعلبة مع الخضاروتعتبر منتجات الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والتونا، غنية بأوميجا 3. والأحماض الدهنية مفيدة لصحة الدماغ والقلب ولديها قدرة على المساعدة في حالات الاكتئاب وحالات ومشاكل نفسية أخرى.