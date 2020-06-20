محلل سياسي: تحذيرات من موجة كورونا أعنف فى شهر سبتمبر بأمريكا

قال ماك شرقاوى، المحلل السياسي، إن حاكم فلوريدا لم يكن يرغب فى الإغلاق بشكل جيد فى الولاية، مما يعد سببا الآن فى وجود الكثير من إصابات فيروس كورونا هناك ووصولها إلى 4000 إصابة جديدة.واضاف شرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "اكسترانيوز"، أن هناك إصابات جديدة بفيروس كورونا بولاية تكساس وأريزونا، لافتا الي ان العلماء يحذرون من أن هناك موجة أعنف من كورونا خلال الشهور القادمة وسوف تشتد فى شهر سبتمبر القادم، ولا بد أن يكون هناك وعى لدى المواطن الأمريكي والتزامه بالإجراءات الاحترازية.وأشار إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة بكورونا فى الولايات المتحدة وصل إلى 2 مليون و220 ألف، لافتا إلى أنه في الأسبوع الماضى لم يزد على 220 ألفا.