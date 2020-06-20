رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي: تحذيرات من موجة كورونا أعنف فى شهر سبتمبر بأمريكا

السبت 20/يونيو/2020 - 11:58 ص
كورونا فى أمريكا
كورونا فى أمريكا
هدير شعراوي
طباعة
قال ماك شرقاوى، المحلل السياسي، إن حاكم فلوريدا لم يكن يرغب فى الإغلاق بشكل جيد فى الولاية، مما يعد سببا الآن فى وجود الكثير من إصابات فيروس كورونا هناك ووصولها إلى 4000 إصابة جديدة.

واضاف شرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "اكسترانيوز"، أن هناك إصابات جديدة بفيروس كورونا بولاية تكساس وأريزونا، لافتا الي ان العلماء يحذرون من أن هناك موجة أعنف من كورونا خلال الشهور القادمة وسوف تشتد فى شهر سبتمبر القادم، ولا بد أن يكون هناك وعى لدى المواطن الأمريكي والتزامه بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة بكورونا فى الولايات المتحدة وصل إلى 2 مليون و220 ألف، لافتا إلى أنه في الأسبوع الماضى لم يزد على 220 ألفا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات إضافية نحو مصراتة والهلال النفطي

مصرع وإصابة 17 شخصًا في انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

150 ألف إصابة في يوم.. الصحة العالمية تحذر: كورونا يتفشى سريعا جدًا

مراجعة ليلة الامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

السيسى: الجيش المصرى رشيد وقادر على حماية أمن مصر القومى

مصرع وإصابة 17 شخصًا في انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

بيع أثاث الفندق التاريخي «ريتز» في باريس بـ 7،2 مليون يورو

«ناسا» تعلن برنامج رحلات فضائية سياحية

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

«طلات سينمائية» يستضيف المخرجة الأردنية نجوى نجار الإثنين

صدور «البقع الشعرية الإرجوانية» للناقد محمد صابر عبيد

منشورات المتوسط تصدر «أجراس الوباء» وتتيحه مجانا

قبل الإعلان عنها.. القواعد الكاملة للترشيح لجوائز الدولة