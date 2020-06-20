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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على جثتين في أرض زراعية بريف حلب الغربي

السبت 20/يونيو/2020 - 11:52 ص
جثة
جثة
مروة عنبر
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عثر، اليوم السبت، على جثتين لشابين بأحد الأراضي الزراعية قرب قرية كفرنوران بريف حلب الغربي، وعليهما آثار طلق ناري.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة الانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة الموالية لأنقرة بمحافظة إدلب والأرياف المحيطة بها، وفقا للمرصد السورى لحقوق الانسان.

وأفاد المرصد بأنه لم ترد معلومات حتى الآن حول هوية الفاعلين في جريمة قتل الشابين.

ومع تصاعد حالة الانفلات الأمني منذ أبريل 2018 ارتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، إلى 649.

يذكر أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية عثر على فتاة مقتولة وسط أرض زراعية، قتلها فصيل السلطان مراد الموالى لأنقرة.

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