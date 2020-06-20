غدًا.. البت في مناقصة محدودة لتوريد الزيت الخام المحلي

تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية، غدا الأحد بالبت في المناقصة المحدودة رقم 1 لسنة 2020-2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 10 إلى 30 أغسطس 2020.ومن المقرر عقد جلسة فض المظاريف غدا الأحد، الساعة الثانية عشر صباحا، وستقوم الهيئة اليوم، بالبت نهائيا بمناقصة زيت رقم "1" مستورد وصول من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2020.وأعلنت الهيئة في بيان سابق أن المورد يقدم أسعاره على أساس "السداد AT Sight" من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذلك على أساس 180 يوما بتسهيلات موردين، ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.وأشارت السلع التموينية، إلى أنها تسعى لشراء كميات من زيت الصويا، وزيت دوار الشمس، في مناقصة دولية مع موعد نهائي لتقديم العروض يوم الثلاثاء 16 يونيو، مضيفة أنها تريد ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا، و10 آلاف طن من زيت دوار الشمس.وكانت الهيئة قد تعاقدت على 60 ألف طن زيت صويا خام صب مستورد، بالمناقصة رقم (12).