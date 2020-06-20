الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خرقه الأجواء والسيادة اللبنانية منفذا طلعات استفزازية فوق مختلف المناطق.وأفادت قيادة الجيش اللبناني فى بيان لها اليوم، بأن طائرتين إسرائيليتين معاديتين خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب قبل أن تعودا باتجاه الأراضي المحتلة، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.وتواصل إسرائيل انتهاكاتها لأجواء لبنان وأراضيها ومياهها الإقليمية، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.