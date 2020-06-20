11 إصابة جديدة بكورونا فى سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، 10 منهم لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل، وواحد قادم من لبنان، ما يرفع عدد الإصابات إلى 198 حالة.وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن 5 حالات قد تم شفاؤها من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 83 شخصا، فيما بلغت حالات الوفاة 7 حالات.