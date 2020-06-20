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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: نصلي من أجل الآباء الأساقفة والكهنة

السبت 20/يونيو/2020 - 09:27 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، حلقة جديدة من برنامج "معا بنفس واحدة"، فسر خلالها الإصحاح الثالث عشر من سفر "أعمال الرسل"، وذلك عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس، خلال الحلقة، إنه في الإصحاح الثالث عشر من سفر أعمال الرسل كانت بدايه انطلاق الكرازة وخروجها من ضواحي أورشليم إلى العالم.

وتابع البابا تواضروس الثاني، أن كل الذين يخدمون في حقل الله من الآباء الأساقفة والكهنة تكون اختيارتهم من خلال الصوم والصلاة والخدمة ثم وضع الأيدي؛ وعملية الاختيار تكون من خلال العمل وصالح الخدمة واحتياج الخدمة؛ ولكن أهمية الصوم والصلاة والخدمة قبيل اختيار الشخص للخدمة في حقل الله، مستطردا، أنه خلال صوم الرسل نصلي من أجل الآباء الأساقفة والكهنة.

وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "معا بنفس واحدة"، وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.

كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة "Me sat"، بينما تعرضها قناة "CTV" في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا)، أما قناة "أغابي" فتعرضها في التاسعة مساءً.

وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال "معًا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.

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