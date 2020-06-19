أستاذ علم فيروسات متوقعًا: الموجة الثانية من كورونا تكون أسوأ

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بمدينة زويل، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا "كوفيد 19" عالميا يتغير حسب تعامل كل دولة معه.وأضاف خلال حوار مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الحالات التي ظهرت في بكين هي موجة ثانية للفيروس، موضحا أنه في بداية ظهور الإصابات ظنوا أنها من أسماك السلمون، لكنهم اكتشفوا أنها نتيجة الأدوات المخالطة.وأردف الشبيني: أن الموجة الثانية قد تكون أسوأ من المرة الأولى، كما حدث في الانفلونزا الأسبانية من 1918 وحتى 1920، قتلت عددا كبير بعدما انحصرت وعادت مرة أخرى.وأكد أن مصر ما زالت في الموجة الأولى، والتي تنتهي عند انحصار الإصابات، متابعا: "في السعودية بعد الاطمئنان قفلوا مرة أخرى، عندما عادت الإصابات للارتفاع مرة أخرى"، موضحا أنه كلما زاد عدد الإصابات في الموجة الأولى يقل فرص الإصابات مرة أخرى.وأوضح أستاذ علم الفيروسات أن السبب في تفاوت شدة المرض من شخص لآخر هو جرعة الفيروس التي تعرض لها، ومناعته فلو تعرض شخص ذو مناعة ضعيفة لجرعة كبيرة من الفيروس، يشتد المرض.