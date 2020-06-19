انتعاش مبيعات الأسماك خلال فترة انتشار كورونا

أكد محمد عبد الباري مدير فرع الأميرية بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، انتعاش المبيعات في الفروع خلال انتشار فيروس كورونا، حيث وصل حجم المبيعات ٧٠٪، مشيرا إلى أن هناك فروعا نفدت منها الكمية نتيجة الإقبال.وأوضح مدير فرع الأميرية بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، في تصريح للدستور أن «مصر الجديدة» أعلى الفروع مبيعا خلال فترة انتشار فيروس كورونا، حيث حقق ٢ مليون جنيه، وفرع المهندسين وباب اللوق بلغ حجم المبيعات بهم من نصف مليون إلى ٦٠٠ ألف جنيه، وفرع الأميرية بلغ حجم المبيعات به ٢٥٠ ألف جنيه والدقي ٨٠ ألف جنيه شهريا.