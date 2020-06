عطل مفاجئ في «واتس آب» واختفاء ميزتين في التطبيق

اشتكى عدد من مستخدمى تطبيق واتس آب من مشاكل فى استخدام التطبيق، إذ اختفى بشكل مفاجئ شريط الحالة Last seen، كما لم يعد المستخدمون قادرين على معرفة إذا ما كان الشخص الذى يتحدثون معه نشطا على التطبيق أو غير موجود، بسبب اختفاء ميزتى Typing وOnline.وأكد موقع Down Detector أن شكاوى المستخدمين فى ازدياد، إذ شهد الموقع المعنى برصد أعطال المواقع عبر الإنترنت ارتفاعًا كبيرًا فى تقارير WhatsApp down اليوم.وسجل Down Detector ذروة تقريبًا 4000 تقرير عن وجود مشاكل بتطبيق الواتس آب، ومن بين المتضررين، يواجه 73 فى المئة مشاكل مع ميزة الـLast seen أو وقت الظهور، بينما يعانى 24 فى المئة من مشاكل الاتصال.ووفقا لخريطة انقطاع خدمة Down Detector فتؤثر مشكلات WhatsApp على المستخدمين فى المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، وتوجه مستخدمو WhatsApp إلى Twitter للإبلاغ عن المشكلة، قائلين إنهم غير قادرين على تغيير آخر إعدادات تمت رؤيتها فى خصوصية التطبيق.