وزير خارجية اليونان: ناقشت مع السيسي قضية ليبيا وترسيم الحدود

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن مصر دولة مهمة جدا في الإقليم وللعالم أجمع.وأضاف وزير الخارجية - في حوار خاص مع الإعلامية أمل رشدي على قناة النيل للأخبار بثته مساء اليوم - أن المباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري مهمة جدا، وتمت مناقشة العديد من القضايا الخاصة بالمنطقة والقضية الليبية والشرق الأوسط وترسيم الحدود البحرية.وأوضح دندياس أن الطاقة التي تنتجها مصر من غاز أو كهرباء أو نفط، عوامل غاية في الأهمية لمصر وقبرص واليونان وأوروبا.وأشار إلى أن تركيا تعمل دوما على فرض رغبتها على الآخرين وانتهاك القانون الدولي، لافتا إلى أن هناك خارطة عمل أوروبية تتفق مع القانون الدولي حال تصعيد تركيا لانتهاكاتها.وقال دندياس إن بلاده تعارض جميع التدخلات التركية في شئون دول المنطقة، لافتا إلى أنه لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الممارسات التركية.وقال نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، تعقيبا على اتهام فرنسا للبحرية التركية بالتصرف بطريقة «عدائية» تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا، إن الدولة التركية كانت تقول إن هذا على مستوى سلمي وهذا غير مقبول بالمرة.وأضاف دندياس أن حديث تركيا عن المذكرة الأمنية مع ليبيا مجرد مظلة لأعمال تركيا تساعدها في ارتكاب أفعالها في ليبيا، وتحت هذه المذكرة تقوم تركيا بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة لحظر الأسلحة.وأكد وزير خارجية اليونان، أن تركيا تعمل بشكل مناهض لرغبة الشعب الليبي، ومصر وفرنسا واليونان والاتحاد الأوروبي تريد استقرار ليبيا بطريقة تتيح للشعب الليبي أن يكون لديه حياة وحرية تعبير من خلال حكومة مختارة.وشدد دندياس على أن عملية إيريني البحرية تستهدف تحقيق السلام في ليبيا من خلال وضع حد لكل من يقوم بانتهاك القانون الدولي.