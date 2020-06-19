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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بومبيو» يدين الممارسات الصينية في هونج كونج والهند

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:00 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
منار أحمد
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أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، الممارسات الصينية في هونج كونج والهند، حسبما أفادت قناة العربية.

وقال بومبيو: نواجه مع حلفائنا الأوروبيين التحديات التي تطرحها الصين، مشيرًا إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يفرض علينا خيارات لا نريدها.

وأضاف بومبيو: "أوروبا مثل الولايات المتحدة تواجه تحديات من الصين"، منتقدًا سجل حقوق الإنسان للحزب الحاكم في الصين.

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