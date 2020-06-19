«بومبيو» يدين الممارسات الصينية في هونج كونج والهند
الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:00 م
منار أحمدطباعة
أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، الممارسات الصينية في هونج كونج والهند، حسبما أفادت قناة العربية.
وقال بومبيو: نواجه مع حلفائنا الأوروبيين التحديات التي تطرحها الصين، مشيرًا إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يفرض علينا خيارات لا نريدها.
وأضاف بومبيو: "أوروبا مثل الولايات المتحدة تواجه تحديات من الصين"، منتقدًا سجل حقوق الإنسان للحزب الحاكم في الصين.
وقال بومبيو: نواجه مع حلفائنا الأوروبيين التحديات التي تطرحها الصين، مشيرًا إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يفرض علينا خيارات لا نريدها.
وأضاف بومبيو: "أوروبا مثل الولايات المتحدة تواجه تحديات من الصين"، منتقدًا سجل حقوق الإنسان للحزب الحاكم في الصين.