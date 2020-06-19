المغربية ليلى شاكر تحيي أولى حفلات «احنا كازابلانكا» أونلاين.. الأحد

تحيي الفنانة المغربية ليلى شاكر أولى حفلاتها الغنائية "أون لاين"، في افتتاح مهرجان "إحنا كازابلانكا" الموسيقي في المغرب، في الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل.وتضع ليلى بصمتها الغنائية الخاصة في مستهل فعاليات النسخة الجديدة والاستثنائية من مهرجان "احنا كازابلانكا We Casablanca" الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء هذا العام بطريقة غير مألوفة، حيث يتم بث حفلاته بشكل حي ومباشر عبر السوشيال ميديا تماشيا مع إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا.وتفاجأ ليلى جمهورها المغربي بالعرض اللايف لأغنيات ألبومها الجديد الذي تنشغل حاليا في الانتهاء من تسجيله، من بينها أغنيات "مضاني" و"يا صاحبي" و"تبلعو البيبان"، مع تقديم أجدد أغنياتها "ركب ركب"، والتي اختارها المعهد الفرنسي المغربي لتكون من ضمن أغنيات احتفاله باليوم العالمي للموسيقى هذا العام.ويشهد مهرجان "احنا كازابلانكا" هذه السنة إطلاق أول نسخة أونلاين منه بسبب تداعيات كورونا، ويحتضن أربعة حفلات متتالية في نفس اليوم تزامنا مع الاحتفال بعيد الموسيقى، بمشاركة الفنانة المغربية سكينة فحصي وفرقة باوندليس لايف باند.