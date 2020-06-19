احتجاجات للعاملين في قطاع الطيران بالمطارات الألمانية

شارك مئات العاملين في قطاع الطيران اليوم الجمعة في احتجاجات بمطارات كبيرة على مستوى ألمانيا للفت الانتباه إلى الوضع الحرج الذي وصل إليه القطاع بسبب أزمة جائحة كورونا.وقال أمين سر نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، أوفه شرام، في مطار فرانكفورت: "يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر يزداد خوف العاملين على وجودهم المهني".وكانت النقابة دعت قبل أيام قليلة لتنظيم احتجاجات في مطارات فرانكفورت وميونخ وهامبورج وبريمن ودوسلدورف وشتوتجارت وبرلين وكولونيا، وبحسب بيانات متحدثة باسم النقابة، شارك في الفعاليات نحو 1300 موظف.وذكرت المتحدثة أن الفعالية الكبرى كانت في فرانكفورت، حيث شارك فيها ما يتراوح بين 500 و600 موظف، تلاها الاحتجاج في مطار هامبورج، الذي شارك فيه نحو 300 موظف، مشيرة إلى أن عدد المشاركين في الاحتجاجات بالمطارات الأخرى كان محدودا من البداية بسبب القيود المرتبطة بجائحة كورونا.يُذكر أن أزمة جائحة كورونا أضرت بالقطاع بشدة، وبالنسبة لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران على سبيل المثال تم وضع حزمة إنقاذ حكومية بالمليارات لإنقاذها من إفلاس محتمل.