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محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على الأراضى المهددة بالاستيلاء

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:47 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
مروة عنبر
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أدى الفلسطينيون صلاة الجمعة، اليوم، للأسبوع الرابع على التوالي، على الأراضي التي تعرضت لتجريف واعتداء من قبل المستوطنين، في بلدة حارس شمال غرب سلفيت، بدعوة من فصائل منظمة التحرير، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية، ومؤسسات المحافظة.

وتوجه المشاركون عقب الانتهاء من الصلاة إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبلدة وأغلقوه، حاملين العلم الفلسطيني واللافتات المنددة بسرقة أراضي المواطنين، حيث قامت قوات الاحتلال بالاعتداء عليهم وإطلاق قنابل الصوت، وفقًا لوكالة وفا.

وشارك في الفعالية رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، وأمين سر حركة فتح إقليم سلفيت عبدالستار عواد، وأعضاء لجنة الإقليم، وممثلو فصائل منظمة التحرير، وأمناء سر المناطق التنظيمية، وأعضاء لجان المناطق التنظيمية، وكادر حركة فتح، ورؤساء البلديات والمجالس القروية، وأصحاب الأراضي، وفعاليات البلدة، ونشطاء أجانب.

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