921 إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا، اليوم، تسجيل 921 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 34984 حالة.وأعلن مركز مراقبة تفشي الوباء التابع لمجلس الأمن الأوكراني، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، تسجيل 19 حالة وفاة إثر إصابتهم بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 985 حالة منذ بداية الجائحة في أوكرانيا.وأشار المركز إلى أن 16033 شخصًا تماثلوا للشفاء التام من الفيروس، وغادروا مستشفيات الحجر الصحي.