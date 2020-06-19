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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحث: حزب أردوغان كان يستمد قوته من ضعف المعارضة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:25 م
أردوغان
أردوغان
ياسمين عباس
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قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات، إن حزب العدالة والتنمية التركي كان يستمد قوته في السنوات الماضية من ضعف المعارضة التركية.

وأضاف الدكتور بشير عبدالفتاح، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه بدأ بالفعل العد التنازلي لضعف حزب العدالة والتنمية في الأنتخابات الحزبية، والدليل على ذلك أنه كان يفوز بصعوبة في الانتخابات البرلمانية، وانتخابات البلدية.

وأشار الباحث في مركز الأهرام للدراسات إلى أن خريطة المعارضة التركية اتسعت بشكل كبير، بظهور حزبين جديدين، هما المستقبل والديمقراطية، موضحًا أن زعيمي الحزبين الجديدين يعتبران في الأصل من أتباع حزب العدالة والتنمية، مما يدل على انشقاق واسع داخل الحزب.

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