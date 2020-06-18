الأنبا تكلا يشارك في دورة «ما قبل الارتباط» عبر البث المباشر

شارك الأنبا تكلا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدشنا، اليوم، في دورة جديدة أطلقتها الإيبارشية عبر البث المباشر دون حضور بعنوان «ما قبل الارتباط».وتحرص الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية على تقديم دورات شورة مسيحية للمقبلين على الزواج من الشباب القبطي، للتوعية بكيفية اختيار شريك الحياة من منظور مسيحي.