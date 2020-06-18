بكري عن عودة المحتجزين من ليبيا: «مصر لا تترك ثأرها»

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر لن تسمح لأحد بالنيل من أي مواطن، وهو ما شاهدناه بعد عودة المصريين المحتجزين في ليبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس قائلا: «مصر لا تترك ثأرها».وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين الذين تعرضوا للتعذيب على يد ميليشيات حكومة الوفاق قد عادوا بجهد وبتكليف مبكر من الرئيس عبدالفتاح السيسي للأجهزة الأمنية والدبلوماسية بأن تبذل قصارى جهدها من أجل عودة أبناء مصر سالمين.وأضاف الإعلامي مصطفى بكري: «عندما يتحدث القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية وعندما يسمع صوته للآخرين، أعتقد أن الكثيرين منهم لا يجدون أمامهم غير الاستجابة».وأكد بكري أن مصر لن تسمح لأي أحد من النيل من المصري أيا كان مكانه أو زمانه، موضحا أنه بالرغم من عودة المصريين المحتجزين من ليبيا لتعم الأفراح في الشارع المصري، ولكن ما زال في داخلنا غصة فهؤلاء الخونة والإرهابيون من الميليشيات الإرهابية، فأمر خطف المصريين تم عن طريق حكومة الوفاق.