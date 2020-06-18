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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سمير جعجع: حزب الله قطع الشريان الحيوي العربي للبنان

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:26 م
سمير جعجع
سمير جعجع
وكالات
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قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تصريحات صحفية، إن سلوك "حزب الله" تجاه "الأصدقاء العرب تسبّب في قطع الشريان الحيوي، الذي كان يساعد لبنان وقت الأزمات".

واختزل جعجع "معضلة لبنان الحالية بوجود المنظومة الحاكمة التي لن ينفع معها أي تغيير، لا في الحكومة ولا في موقع الرئاسة طالما هي قائمة".

وأضاف: أن "الحل يكمن في انتخابات نيابية مبكرة تستهدف إزاحة هذه المجموعة. ولا يخشى جعجع على النموذج اللبناني من الانهيار، فهو راسخ برغم الهزة التي تصيب أعمدته اليوم".

وعن تداعيات "قانون قيصر" الأمريكي لفرض عقوبات على سوريا، وكيف سيتصرف حزب الله إزاء ذلك قال: "يعرف حزب الله أن حاضنته تنوء تحت أثقال الأزمة المعيشية كغيرها من اللبنانيين، لذلك قبل إنقاذ الآخرين يجب إنقاذ أنفسنا".

وردا على سؤال، كيف يتجنّب لبنان ارتدادات قانون قيصر في ظل التداخل مع سوريا اقتصاديا وسياسيا؟ أشار جعجع إلى أنه يجب على الحكومة اللبنانية "أن تضع في أولوياتها مصلحة شعبها، ولتتكفل سوريا بحل مشاكلها.

لبنان اليوم لا يتحمّل مغامرات لمصلحة أطراف خارجيين، أهم ما يجب ان تقوم به الحكومة، طالما هي تحاول ضبط سعر صرف الليرة، هو توقيف حركة تهريب الدولارات إلى سوريا، لأنها مرشحة للتنامي في ظل قانون قيصر، وكذلك على الحكومة منع عمليات التهريب كلها عبر الحدود".

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