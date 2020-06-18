حملة لإزالة التعديات فى أسيوط الجديدة (صور)

قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز أسيوط الجديدة، إنها كلفت إدارتي الأمن بالتعاون مع شرطة التعمير لتنظيم حملة لإزالة التعديات بكردون أسيوط الجديدة على مساحة ١١ فدانًا جنوب غرب، حيث تمت إزالة الزراعات والأشجار وهدم غرف مقامة بالبلوك الأبيض.وشددت رئيس جهاز أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري لإزالة التعديات على كردون المدينة.