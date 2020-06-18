تراجع إيرادات قطاع السياحة فى ألمانيا بسبب كورونا

سجلت إيرادات قطاع السياحة في ألمانيا، تراجعا قويا في الربع الأول من العام الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن، اليوم الخميس، أن إيرادات مكاتب السفر ومنظمي الرحلات السياحية وشركات خدمات الحجز، تراجعت في الربع الأول بنسبة نحو 23% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.وأضاف المكتب أن هذه هي أكبر نسبة تراجع يسجلها هذا القطاع منذ الأزمة المالية والاقتصادية في 2008.ويعد قطاع السياحة الأشد تضررا من جائحة كورونا، إذ إن إغلاق الحدود اعتبارا من منتصف مارس الماضي وتحذير الحكومة الألمانية مواطنيها من السفر حول العالم، تسببا في وقف أنشطة القطاع عمليا.