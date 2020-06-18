جهاز العبور يشن حملة على المباني المخالفة (صور)

كلف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إدارة الأمن بالتعاون مع رؤساء الأحياء برصد مخالفات البناء والتعامل معها بكل حزم، ما أسفر عن فك شدة خشبية لغرف السطح القطعة رقم (28) بلوك 16020 بالحي الخامس.وأوضح رئيس جهاز العبور أن إدارتي الإسكان والأمن حررتا مخالفة بغلق وحدة سكنية ومخالفة لنشاط من سكني لمحلات تجارية بالعمارة رقم ٢٦٤.وأضاف أنه تم تنظيم حملة إزالة بمشاركة شرطة التعمير ورؤساء الأحياء الأول والشباب، وتمت إزاله كافة الإشغالات من الباعة الجائلين بمحيط المركز الإسلامي بالحي الأول وسنتر الياسمين بالشباب وداخل دار مصر وشارع الشيخ الشعراوي.كما وجه رئيس جهاز مدينة العبور إدارة الكهرباء والتنمية بسرعة رفع كفاءة الإنارة بالامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية.