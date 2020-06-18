صدمة للمتابعين.. ذكرى رد فعل ماما سناء على هدية رحلة العمرة

أول ظهور ماما سناء

جمهور ماما سناء: مع السلامة ياأطيب أم في الدنيا

وأهدى الإعلامي عمرو الليثي، ماما سناء رحلة عمرة على الهواء خلال الحلقة، وكان لها رد فعل نال إعجاب المتابعين، حيث أعربت ماما سناء عن سعادتها لاستجابته قائلة: "أنا سعيدة إني شوفتك وحققت أمنيتي، وشكرًا على رحلة العمرة، بس أنا مش هطلع برة مصر إلا بعد زواج أبنائي"، ليعقب الليثي: "ربنا يفرحك بيهم، ويديكي الصحة، وشوفي عايزة تسافري إمتى وقوليلي".



وكانت بداية معرفة ماما سناء بين رواد السوشيال ميديا عندما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لها رفقة نجلها وتتضمن عمل تحديات كوميدية، تفاعل معها رواد السوشيال ميديا.



وبدأت ماما سناء وابنها في عمل فيديوهات تقوم فكرتها على تحدي معين، لتكسب "الأم" ابنها في أغلب الأوقات، وبدأت الفيديوهات تحصل على نسب مشاهدة عالية.



وآخر فيديوهات "ماما سناء" كان في 15 يونيو تحت عنوان "حطت لحماتها سم في الدواء.. الدين المعاملة"، وتظهر في الفيديو زوجة ابنها التي ترفض مساعدتها، وتقرر زوجة ابنها وضع "سم" لها حتى تتخلص منها، بسبب شجارها الدائم مع زوجها بسبب والدته، وحصل الفيديو على 70 ألف مشاهدة. وأهدى الإعلامي عمرو الليثي، ماما سناء رحلة عمرة على الهواء خلال الحلقة، وكان لها رد فعل نال إعجاب المتابعين، حيث أعربت ماما سناء عن سعادتها لاستجابته قائلة: "أنا سعيدة إني شوفتك وحققت أمنيتي، وشكرًا على رحلة العمرة، بس أنا مش هطلع برة مصر إلا بعد زواج أبنائي"، ليعقب الليثي: "ربنا يفرحك بيهم، ويديكي الصحة، وشوفي عايزة تسافري إمتى وقوليلي".وكانت بداية معرفة ماما سناء بين رواد السوشيال ميديا عندما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لها رفقة نجلها وتتضمن عمل تحديات كوميدية، تفاعل معها رواد السوشيال ميديا.وبدأت ماما سناء وابنها في عمل فيديوهات تقوم فكرتها على تحدي معين، لتكسب "الأم" ابنها في أغلب الأوقات، وبدأت الفيديوهات تحصل على نسب مشاهدة عالية.وآخر فيديوهات "ماما سناء" كان في 15 يونيو تحت عنوان "حطت لحماتها سم في الدواء.. الدين المعاملة"، وتظهر في الفيديو زوجة ابنها التي ترفض مساعدتها، وتقرر زوجة ابنها وضع "سم" لها حتى تتخلص منها، بسبب شجارها الدائم مع زوجها بسبب والدته، وحصل الفيديو على 70 ألف مشاهدة.

سادت حالة من الحزن بين رواد السوشيال ميديا بعدما الإعلان عن وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء عن عمر ناهز الـ61 عامًا، وذلك بعدما أعلن نجلها ذلك عبر موقع "فيسبوك"، وبمجرد الإعلان عن الأمر أصبحت ماما سناء حديث عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي ممن حرصوا على نعيها، وتذكر ضحكتها التي اعتادت عليها حينما كانت تظهر بصحبة ابنها خلال أكثر من فيديو.وفي العام الماضي في تاريخ ٢٩ أبريل، كان أول ظهور إعلامي لها، بعدما استجاب الإعلامي عمرو الليثي، لطلب ماما سناء، واستضافها في برنامجه "واحد من الناس"، بصحبة نجلها محمد أحمد شاكر.اقرأ أيضا..