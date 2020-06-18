1.3 مليار جنيه تعاملات بالبورصة عند الإغلاق

واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات، اليوم، ختام تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلتها عمليات شراء من قبل المؤسسات المحلية والمستثمرين العرب.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8. 1 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 5. 579 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 3. 1 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 44. 0 في المائة ليبلغ مستوى 87. 10857 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 72ر0 في المائة ليبلغ مستوى 57. 1325 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا" الذي أضاف نحو 32. 0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 24. 2089 نقطة.وفي ختام التعاملات، سجلت أسعار أسهم 61 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 86 شركة، وحافظت 35 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.