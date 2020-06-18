«الحلفاوي» و«عامر» يشيدان بموقف مصر من إعادة المحتجزين في ليبيا

علق عدد من النجوم المصريين علي عودة المصريين المحتجزين في ليبيا أرض الوطن في الساعات الأولى من صباح اليوم عبر حساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بالقيادات المصرية.وأبرز هؤلاء الفنان نبيل الحلفاوي حيث كتب عبر حسابه علي تويتر "حمد لله على سلامة العائدين من ليبيا كل التحية والشكر لمن شاركوا بجهدهم وكفاءتهم في الحفاظ على كرامة مصر وهيبتها وكل الفخر بمن كانوا السند الرادع الذي جعل الخيار الأول (الحل الدبلوماسي) ممكنا عسى أن يقتدي بهم غيرهم الطيب أحسن".فيما علفت النجمة وفاء عامر عبر حسابها علي فيس بوك قائلة "وصول ولادنا المحتجزين في ليبيا إلى مصر رسالة هامة شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".