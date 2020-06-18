إجراءات وقائية مشددة على العاملين بمشروع عين الصيرة لمواجهة كورونا

قال المهندس عبدالمنعم صلاح، مدير السلامة والصحة المهنية بمشروع عين الصيرة، إن هناك إجراءات صحية مشددة في المشروع لضمان مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحًا أن العمال والمهندسين والموظفين عندما يأتون إلى المشروع صباحًا يتم قياس درجة حرارتهم من على البوابة، ومن نجد درجة حرارته مرتفعة يتم حجزه في حجر صحي تابعًا للمشروع.وأضاف مدير السلامة والصحة المهنية بمشروع عين الصيرة، في تصريحات لبرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم حجز العامل الذي ترتفع درجة حرارته حتى تنخفض وإذا لم تنخفض يتم إرساله إلى المستشفى لإجراء التحاليل والمسحات الخاصة بفيروس كورونا ويتم إبلاغ الإدارة بالأمر.وأوضح مدير السلامة والصحة المهنية بمشروع عين الصيرة، أنه يتم عمل تحليل كامل لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامة إلزامي في المشروع، كما أن المكاتب يتم تطيرها وتعقيمها بشكل دوري، وهناك جهاز تعقيم لا بد أن يمر عليه كل الموظفين والعمال.