محافظ المنيا يوجه بتسريع أعمال مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة تضافر جهود الجميع لتوفير سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات لاستكمال وتسريع الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، بمنطقة دير جبل الطير وذلك لخدمة أبناء المنيا والترويج للمنطقة ليس فقط على المستوى المحلي بل أمام العالم أجمع، باعتبار ـنه سيكون مقصد سياحي عالمي، بعد إدراج الدير ضمن رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، عقب موافقة بابا الفاتيكان لتصبح كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط مزارا سياحيا دينيا يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم على مدار العام.وكلف المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة أعمال المرحلة الثانية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير، يرافقه المهندس عادل الجندي مدير عام العلاقات الدولية بهيئةالتنمية السياحية، ومنسق مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة جاء ذلك بحضور، محمد سيد رئيس مدينة سما لوط، ودكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحية، والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة، ووليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.وراجع نائب المحافظ، الأعمال التي سيتم تنفيذها في محافظة المنيا، بعد توحيد جميع العناصرفي نقاط المسار الـ 25 بالمحافظات الـ 8، لوضع مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة العالمية، مشيرا إلى أن محافظ المنيا أصدر توجيهاته بضرورة إتباع جميع العاملين في المشروع لكافة إجراءات وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، مع ضرورة الاهتمام بالخطط والاشتراطات التنموية التي وضعتها هيئة التنمية السياحية، لما يمثله هذا المشروع من أهمية للقطاع السياحي، حيث سيعمل على زيادة أعداد السائحين إلى المقاصد السياحية الدينية في مصر.من جانبه أوضح دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، أن أعمال المرحلة الثانية تشمل عمل مدخلين للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى تشجير وأعمال "لاند سكيب" على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة الأثرية، كما تشمل المرحلة الثانية عمل لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء استراحة سياحية "مركز زوار" لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية، مع عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية مع دهان واجهات المقابر على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة.