رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بتسريع أعمال مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:56 ص
إحياء مسار العائلة
إحياء مسار العائلة المقدسة
المنيا ـ على حسين
طباعة
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة تضافر جهود الجميع لتوفير سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات لاستكمال وتسريع الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، بمنطقة دير جبل الطير وذلك لخدمة أبناء المنيا والترويج للمنطقة ليس فقط على المستوى المحلي بل أمام العالم أجمع، باعتبار ـنه سيكون مقصد سياحي عالمي، بعد إدراج الدير ضمن رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، عقب موافقة بابا الفاتيكان لتصبح كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط مزارا سياحيا دينيا يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم على مدار العام.

وكلف المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة أعمال المرحلة الثانية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير، يرافقه المهندس عادل الجندي مدير عام العلاقات الدولية بهيئة
التنمية السياحية، ومنسق مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة جاء ذلك بحضور، محمد سيد رئيس مدينة سما لوط، ودكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحية، والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة، ووليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وراجع نائب المحافظ، الأعمال التي سيتم تنفيذها في محافظة المنيا، بعد توحيد جميع العناصر
في نقاط المسار الـ 25 بالمحافظات الـ 8، لوضع مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة العالمية، مشيرا إلى أن محافظ المنيا أصدر توجيهاته بضرورة إتباع جميع العاملين في المشروع لكافة إجراءات وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، مع ضرورة الاهتمام بالخطط والاشتراطات التنموية التي وضعتها هيئة التنمية السياحية، لما يمثله هذا المشروع من أهمية للقطاع السياحي، حيث سيعمل على زيادة أعداد السائحين إلى المقاصد السياحية الدينية في مصر.

من جانبه أوضح دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، أن أعمال المرحلة الثانية تشمل عمل مدخلين للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى تشجير وأعمال "لاند سكيب" على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة الأثرية، كما تشمل المرحلة الثانية عمل لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء استراحة سياحية "مركز زوار" لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية، مع عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية مع دهان واجهات المقابر على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة.
إحياء مسار العائلة المقدسة
إحياء مسار العائلة المقدسة
إحياء مسار العائلة المقدسة
إحياء مسار العائلة المقدسة
إحياء مسار العائلة المقدسة
إحياء مسار العائلة المقدسة
إحياء مسار العائلة المقدسة
إحياء مسار العائلة المقدسة
إحياء مسار العائلة المقدسة
إحياء مسار العائلة المقدسة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل لائحة قانون الجامعات

«الصحة»: 84 وفاة و1363 إصابة جديدة بـ«كورونا»

رسميا.. إطلاق «تطبيق موبايل» لدفع فواتير المياه

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

سفير بكين: مصر والدول الإفريقية أول المستفيدين من لقاح كورونا الصيني

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

إنفوجراف

image description

معرض فني إلكترونيًا لدار الثقافة والنشر العراقية (فيديو)

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

انتبه.. هذا اللص يسرق فيتامين C من جسمك

اكتشاف طريقة لتشخيص كورونا دون اختبار

100 مليار دولار ثروات نساء الإمارات

الأوراق المطلوبة للتقديم فى مرحلة الثانوية العامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية «2»
المزيد

الثقافة

«معك أو بدونك» رواية لنموذج المثقف المغرد خارج السرب

«الأمم المتحدة للسكان» يناقش التغطية الإعلامية للعنف

«فرقة المسرح الكوميدي» كتاب توثيقي يتضمن رؤية نقدية

عرض حفل ختام «الصوت الذهبي» على يوتيوب الليلة