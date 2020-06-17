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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهمين برشق السيارات بالحجارة أعلى «دائري البساتين»

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:45 م
تشكيل عصابى
تشكيل عصابى
هدير مصطفي
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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابى بعد تداول فيديو لهم أثناء سيرهم عكس الاتجاه ورشق سيارة بالحجارة أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يظهر فيه 3 شباب يستقلون دراجة نارية ويسيرون عكس الاتجاه بسرعة كبيرة، وقام أحد المواطنين بتصويرهم من سيارته، ويظهر صوت شاب بجوار السائق يقول أنهم لصوص وعندما لمحوا التصوير قام أحد الشباب الثلاثة برشق السيارة بحجر مما أسفر عن تهشم زجاج سيارة ميكروباص تصادف مرورها ولاذوا بالفرار.

ومن جانبهم ناشد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بسرعة ضبطهم خاصة ان الطريق الدائرى شهد العديد من حوادث السرقة باستخدام الموتوسيكلات وبنفس الطريقة، وتمكن رجال الشرطة من القبض عليهم في محل سكنهم بعين الصيرة بمصر القديمة.
ضبط المتهمين برشق السيارات بالحجارة أعلى «دائري البساتين»
ضبط المتهمين برشق السيارات بالحجارة أعلى «دائري البساتين»

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