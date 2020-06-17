ضبط المتهمين برشق السيارات بالحجارة أعلى «دائري البساتين»
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:45 م
هدير مصطفيطباعة
ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابى بعد تداول فيديو لهم أثناء سيرهم عكس الاتجاه ورشق سيارة بالحجارة أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين.
وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يظهر فيه 3 شباب يستقلون دراجة نارية ويسيرون عكس الاتجاه بسرعة كبيرة، وقام أحد المواطنين بتصويرهم من سيارته، ويظهر صوت شاب بجوار السائق يقول أنهم لصوص وعندما لمحوا التصوير قام أحد الشباب الثلاثة برشق السيارة بحجر مما أسفر عن تهشم زجاج سيارة ميكروباص تصادف مرورها ولاذوا بالفرار.
ومن جانبهم ناشد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بسرعة ضبطهم خاصة ان الطريق الدائرى شهد العديد من حوادث السرقة باستخدام الموتوسيكلات وبنفس الطريقة، وتمكن رجال الشرطة من القبض عليهم في محل سكنهم بعين الصيرة بمصر القديمة.
وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يظهر فيه 3 شباب يستقلون دراجة نارية ويسيرون عكس الاتجاه بسرعة كبيرة، وقام أحد المواطنين بتصويرهم من سيارته، ويظهر صوت شاب بجوار السائق يقول أنهم لصوص وعندما لمحوا التصوير قام أحد الشباب الثلاثة برشق السيارة بحجر مما أسفر عن تهشم زجاج سيارة ميكروباص تصادف مرورها ولاذوا بالفرار.
ومن جانبهم ناشد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بسرعة ضبطهم خاصة ان الطريق الدائرى شهد العديد من حوادث السرقة باستخدام الموتوسيكلات وبنفس الطريقة، وتمكن رجال الشرطة من القبض عليهم في محل سكنهم بعين الصيرة بمصر القديمة.
ضبط المتهمين برشق السيارات بالحجارة أعلى «دائري البساتين»
ضبط المتهمين برشق السيارات بالحجارة أعلى «دائري البساتين»