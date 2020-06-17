وفاة كاهن كنيسة القديس مار بولس الرسول ببهتيم

رحل أمس الثلاثاء القس إسحق حافظ، كاهن كنيسة القديس مار بولس الرسول ببهتيم، التابعة لإيبارشية شبرا الخيمة.وولد الأب الراحل في ٣٠ يناير ١٩٥٣ وسيم كاهنًا في ٣١ يوليو ١٩٩٨.وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بابا الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة ومجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل القس إسحق حافظ، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.