رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المؤتمر»: فوّضنا السيسي لرد كرامة المصريين في ليبيا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:29 م
أحمد حلمي الشريف،
أحمد حلمي الشريف،
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
أدان أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، بشدة اعتقال ميليشيات النظام التركي الإرهابى رجب طيب أردوغان في ترهونة بليبيا عمالا مصريين، والتعدي عليهم وتعذيبهم وانتهاك كل المواثيق والأعراف الدولية، مؤكدًا ثقته الكاملة فى قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على رد الكرامة والاعتبار للمصريين الشرفاء، خاصة أننا فوّضنا الرئيس السيسي فى مثل هذه القضايا.

ووصف الشريف، في بيان الأربعاء، هذا التصرف بالإرهابي والأحمق، مطالبًا بتحقيق دولي لمحاسبة أردوغان على جرائمه وكف تعدياته على أراضي ليبيا الشقيقة وشعبها، مؤكدًا أن أي مساس بالمصريين بالخارج سواء داخل ليبيا أو أي دولة على مستوى العالم هو خط أحمر لمصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس السيسى معربًا عن ثقة الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية فى القيادة السياسية وقدرتها على إعادة حقوق هؤلاء المصريين داخل ليبيا والقصاص ضد كل من تسول له نفسه المساس بكرامة المصريين داخل ليبيا.

وقال «الشريف» إن إعلان القاهرة الصادر من مصر بعد إشادة العالم كله به وإدانته الواضحة لتصرفات النظام الإرهابى التركى وجماعاته الإرهابية والتكفيرية داخل ليبيا أصاب أردوغان والإخوان الإرهابية والتنظيمات والتيارات والجماعات التكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة بالهوس والجنون ما جعل نظام أردوغان يتجه إلى مثل هذه التصرفات الصبيانية، مؤكدًا أن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى مثل هذه الأعمال البربرية وستأتى اللحظة المناسبة لاستعادة كرامة المصريين فى ليبيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

«من فات قديمه تاه».. حسين أبوحجاج داخل ورشة الكاوتش: «شغلانتى»

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

وزير التعليم: منصة الثانوية الإلكترونية لن تكون مجانية مستقبلًا

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل لائحة قانون الجامعات

صحيفة بريطانية: شقيق «تميم» متهم بتعذيب 6 موظفين سابقين

إنفوجراف

image description

معرض فني إلكترونيًا لدار الثقافة والنشر العراقية (فيديو)

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواطنون يتجاهلون خطر كورونا بالتنزه على كورنيش النيل (صور)

«الدستور» تتجول داخل مصنع بوابات التعقيم (فيديو)

«لايف كوتش».. رحلة من الدبلوم لماجستير في الصحة النفسية (فيديو)

تركيا قد تتعرض لتسونامي مدمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية «2»
المزيد

الثقافة

قبل الاحتفاء بمشواره الفني.. أسرار من حياة التشكيلي جمال السجيني

مواقع أبوظبي الثقافية تستعد لاستقبال الزوار في 24 يونيو

وزير الثقافة الفلسطيني يدين سعى الاحتلال لتشويه المشهد الإسلامي وعروبة القدس

مدير «الإيسيسكو»: الثقافة الرقمية هي الوجه الجديد للعمل المستقبلي