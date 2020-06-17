«المؤتمر»: فوّضنا السيسي لرد كرامة المصريين في ليبيا

أدان أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، بشدة اعتقال ميليشيات النظام التركي الإرهابى رجب طيب أردوغان في ترهونة بليبيا عمالا مصريين، والتعدي عليهم وتعذيبهم وانتهاك كل المواثيق والأعراف الدولية، مؤكدًا ثقته الكاملة فى قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على رد الكرامة والاعتبار للمصريين الشرفاء، خاصة أننا فوّضنا الرئيس السيسي فى مثل هذه القضايا.ووصف الشريف، في بيان الأربعاء، هذا التصرف بالإرهابي والأحمق، مطالبًا بتحقيق دولي لمحاسبة أردوغان على جرائمه وكف تعدياته على أراضي ليبيا الشقيقة وشعبها، مؤكدًا أن أي مساس بالمصريين بالخارج سواء داخل ليبيا أو أي دولة على مستوى العالم هو خط أحمر لمصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس السيسى معربًا عن ثقة الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية فى القيادة السياسية وقدرتها على إعادة حقوق هؤلاء المصريين داخل ليبيا والقصاص ضد كل من تسول له نفسه المساس بكرامة المصريين داخل ليبيا.وقال «الشريف» إن إعلان القاهرة الصادر من مصر بعد إشادة العالم كله به وإدانته الواضحة لتصرفات النظام الإرهابى التركى وجماعاته الإرهابية والتكفيرية داخل ليبيا أصاب أردوغان والإخوان الإرهابية والتنظيمات والتيارات والجماعات التكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة بالهوس والجنون ما جعل نظام أردوغان يتجه إلى مثل هذه التصرفات الصبيانية، مؤكدًا أن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى مثل هذه الأعمال البربرية وستأتى اللحظة المناسبة لاستعادة كرامة المصريين فى ليبيا.